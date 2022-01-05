台南市環保局善化區清潔隊隊員蘇中正（右）4日在廢家具中找到18只金戒指及1條金項鍊，下午立即物歸原主。（台南市環保局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市環保局善化區清潔隊隊員蘇中正（左）4日在廢家具中找到18只金戒指及1條金項鍊，下午立即物歸原主。（台南市環保局提供／劉秀芬台南傳真）

歲末年終民眾家具汰舊換新增多，台南市環保局善化區清潔隊4日下午正進行廢家具分類、破碎作業，隊員蘇中正在待處理的床板上發現18只金戒指及金項鍊1條，粗估價值約20萬元，清潔隊經查詢載運登記資料，下午找到王姓失主，驚喜的失主再三向清潔隊致謝。

蘇中正表示，在清潔隊10多年，多次聽到其他區隊清運或處理廢家具時發現金飾等物品，沒想到自己也有機會當過路財神，而且很快就找到失主，這種「行善」的感覺很好，但還是希望民眾汰換家具時，能仔細檢查一下。

善化區清潔隊長鄭至哲表示，掉出金飾的舊床板，4日由嘉南里民眾電話通知登記，先由機動班同仁載運廢棄家具回區隊，後續再進行分類回收或破碎等，在分類過程中床板中間抽屜竟然掉出了一個金飾盒及一個金飾袋。

蘇中正回想說，不經意看到床板上好端端的有銀樓金飾及金飾盒，一開始以為空的，沒想到拿在手裡還有點重量，打開來裡面有好幾件金飾。趕快在第一時間報告區隊班長，並在班長陪同下至派出所報案，也透過里長協助找失主，很快的就找到王姓失主。

環保局長謝世傑表示，同仁秉持非自己物品不拿的誠實態度面對高價失物，其操守值得肯定，整個事件圓滿落幕，一定要好好嘉勉。也提醒民眾，汰換老舊家具時，不妨翻箱倒櫃仔細檢查一下，說不定會有意外驚喜喔。