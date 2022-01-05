推動罷免立委林昶佐的台北市議員鍾小平今選在萬華青年公園宣講，邀集多名藍議員站台。（黃婉婷攝）

推動罷免立委林昶佐的台北市議員鍾小平，今選在萬華青年公園宣講，同時同地則有國民黨台北市議員應曉薇邀孫文校長張亞中站台，雙方互別苗頭。鍾小平強調是分進合擊、非分裂，會走出藍軍路線，應曉薇則說自己事前不知情，是被通知才知道同個公園有2場活動。

應曉薇日前對外公告，將在5日上午10時於青年公園舉辦罷昶活動，將邀集張亞中、啄木鳥聯盟等人站台；昨晚鍾小平也表示會邀藍議員王欣儀、徐巧芯、戴錫欽、李傅中武等人辦宣講，時間地點恰好相同，雙方聚集地僅相距數百公尺，形成同公園有兩場造勢的有趣畫面。

外界詢問雙方為何沒一起辦？是否代表藍軍分裂？鍾小平表示，是應曉薇自行找張亞中，他也不清楚這場活動，且北市議會國民黨書記長王欣儀在這，黃復興黨部主委季麟也是黨主席朱立倫拜託他來，強調都有規規矩矩報給黨中央，但他認為這是「分進合擊」，謝謝對方挺罷昶。

應曉薇則說，不知道鍾小平有在同時同地活動，也是有人告知後才獲悉，隨後意有所指說「我只是會建議鍾小平，下次辦掃街到市場，一定要挑人多的時間，10點太晚了。」至於對方稱自己才是正統，她則認為每個人都在想如何團結罷免，但遺憾得是鍾想的永遠是自己。

雖然雙方互別苗頭，但鍾小平說，選前之夜將會邀在地國民黨議員來，包括應曉薇、郭昭巖、吳志剛，因為他們都是國民黨在萬華重要資產，國民黨要團結，一定會敞開最大的心請他們來。據悉，應曉薇辦公室表示尚未接獲通知，且當時有掃街活動，不確定能前往。

媒體追問，藍議員合體是否代表黨團決議挺罷昶？王欣儀表示，倒也沒有，現在議會審預算很忙，但身為在野黨跟人民站在一起本是天職，哪裡有需要就到哪裡，今天只是接獲邀請參與罷昶活動；許多民眾也希望她能站出來挺罷昶，因為林昶佐站在民意對立面，不配當民代。

至於這是否代表國民黨沒團結，王欣儀則強調，這是由民間團體所發起的活動，痛批民進黨一向站在民意對立面，一天到晚用國家機器、行政資源，動不動調用府院黨行政資源進行反對民意、施行直接民權的權利，是反民主行為。徐巧芯則說，公投也有很多場宣講，不同的人在不同地方宣講效應若好，也可以一起宣傳發揮最大效用。

鍾小平則說朱立倫有交代，國民黨會對罷昶提供一切協助，立院黨團也找前國民黨副秘書長林為洲送帖子給大咖，包括黨副主席連勝文、秘書長趙少康，重點是8日那場大造勢如何催票，這兩天會敲時間看邀請狀況。