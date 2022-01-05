礁溪長榮鳳凰酒店餐飲團隊生力軍報到！新到任西餐主廚賴麗如，足跡遍及歐亞洲，歷任歐洲內河遊輪、國際酒店集團、上海、杭州渡假酒店等，任職杜拜帆船酒店時於「2014杜拜國際廚藝比賽-西餐現場烹飪-海鮮類」摘下金牌。中餐主廚黃世谷廚齡已30年，歷任都會型酒店、渡假型飯店、新加坡餐飲集團，吸取眾家之長、銳意創新。新任中西餐雙主廚到任後，雙廚亦各自推出拿手功夫菜包括有「龍王泡飯」、南洋風味的「摩卡排骨佐蘇東油條」、歐美最夯的「爐烤波特菇沙拉」和「希臘式焗烤花椰菜」等。

另外，搶農曆春節送禮商機，礁溪長榮鳳凰酒店也推出「鳳凰山珍海味年節禮盒」與「鳳凰牛肉麵」，讓您過年在家輕鬆上菜，享受五星級美味。

「龍王泡飯」紅通通的湯底是以老母雞、富有濃郁蝦膏的白蝦再加入鮮甜洋蔥熬煮而成，滾煮後加上整隻活波士頓龍蝦，更添海鮮湯底的誘人滋味。品嚐龍王泡飯，是一場視、聽、嗅、味覺的熱鬧盛宴。熱騰騰端上桌後，主廚立刻倒入剛炸好的酥脆香米，熱烈聲響彷若龍王震撼登場，碰撞出視覺、味覺與聽覺三重享受的頂級海鮮佳餚。長榮鳳凰酒店提醒，龍王泡飯為包廂限定主廚私房菜，須三天前預約。

「摩卡排骨」採低溫烹調方式蒸熟，再以高溫炸至外表酥脆，最後用咖啡與可可粉調製而成的摩卡醬來大火拌炒，散發濃郁咖啡香與甜美焦糖氣息、入口即化恰到好處的油脂，正是摩卡排骨的最高境界。創意巧思的蘇東油條，採用半熟的油條、填入花枝內餡後油炸，外酥內香又彈牙，鮮味十足。

「希臘式焗烤花椰菜」以濃郁白醬為基底與Feta cheese焗烤，更加入俗稱橄欖界玉荷包的kalamata卡拉瑪塔橄欖增添風味，為希臘的傳統家常料理。冬天是波特菇Portobello mushroom的生產季節，波特菇肥厚多汁風味濃郁，為歐洲及北美家庭常用食材。主廚將波特菇以橄欖油、百里香、蒜頭、海鹽、胡椒拌勻，以200度烤約20分鐘，再放上Brie cheese烤5分鐘，放上芝麻葉、小番茄、佐以義大利巴薩米可醋，既溫潤也爽口。

礁溪長榮鳳凰酒店口「鳳凰山珍海味年節禮盒」推出私藏及珍藏兩種款式，「鳳凰山珍」為蜜汁原味豬肉乾及起司豬肉乾，蜜汁原味豬肉乾精選台灣豬後腿肉，以獨家配方蜜汁醃漬﹐肉質彈嫩、香氣十足；起司豬肉乾特別選用特級切達芝士，質地滑順細緻，口感層次豐富，奶香濃郁，搭配厚實肉乾讓你回味無窮，。「鳳凰海味」則為一口烏魚子，選用正宗台灣烏魚子，遵循古法純手工製作，保有傳統風味且富含蛋白質及維生素，時尚輕巧包裝，隨時來一片，享受極品鮮美海味。

「鳳凰牛肉麵」有紅燒與清燉兩種口味，嚴選澳洲牛腱肉與牛筋，完美比例，油花均勻，手工嚴製麵條久煮不軟爛，加入牛大骨與數種香料熬煮，紅燒湯頭加入私房拌炒牛油，清燉湯鮮味美盡收於碗中，完美詮釋台灣道地牛肉麵。