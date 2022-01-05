從命理角度來看，痣的位置會決定一個人的命運，有些痣能夠招致財運、帶來旺盛的桃花運，而有些痣卻招致霉運，帶來厄運。運勢命理網站「知命命理」分享長在女人身上的三顆幸運痣，有這種痣的人往往出生富貴，不然就是嫁得好，總之就是富貴命。

▍1.眉心長痣的女人

在眉心長痣的女人，非常少見，長有這顆痣的女人，也是千年才修來這麼好的福氣，她們心地善良，有一顆菩薩心腸，為人溫順和善，同情弱者，樂善好施，付出多餘回報，心胸坦蕩，包容他人，不記仇。這樣的女人，善心也一定能擁有善報，她們人緣超級好，家庭美滿幸福，她們的善良也恩澤給後代及家庭，一輩子福氣滿滿，受人愛戴。

▍2.脖後長痣的女人

在脖子後面中心位置有痣的女人，一輩子都會有靠山，這樣的人心胸遠大，低調不張揚，有財不外漏。尤其是到了中年時候，更是發達。這種女人同時擁有很強的旺夫運，婚後日子能夠越來越富有。但是這類人由於魅力出眾，因此容易為情所困。

▍3.腳底長痣的女人

腳底下長痣的人，一生貴人運極佳，往往可以逢凶化吉，成功擺脫霉運。擁有這種特徵的女人，她們聰明伶俐，活潑可愛，不僅能力比一般女人略勝一籌，而且具備旺夫命格。雖然靠著自己的實力就可以過上幸福無憂的生活，不過依然帶給老公好運，讓老公事業蒸蒸日上，得到無窮的助益，當然能富貴繞身，不缺錢花。

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