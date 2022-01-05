昨（4日）桃園機場爆發群聚感染，有3名清潔員和1名防疫計程車司機確診，不料今天上午又添1名清潔員染疫，讓民眾相當緊張。有網友質疑，台灣人是不是又不自律了，呼籲大家千萬別鬆懈，不少網友點名，長輩及抽菸的人是目前「防疫最鬆散」的族群。

桃園機場爆發群聚感染，截至目前為止有4名清潔員和1名防疫計程車司機染疫。有網友昨（4日）在PTT八卦板發文質疑，台灣人是不是又不自律了，表示照現在的情況來看，未來可能又有新的一波疫情大爆炸，呼籲大家配合防疫政策，不要讓防疫團隊頭痛。

貼文一出，有不少網友點頭認同，紛紛留言表示，「覺得要爆了，慘」、「又要開始恐慌了」、「跨年那一波出去玩的，小心囉」、「過年前後雙北要小心一點」、「如果農曆年前爆炸就完蛋了」。

也有網友分享各地現況，點名目前防疫最鬆散的族群就是長輩和抽菸的人，「我本人做餐飲，通常不配合量溫度、消毒，還有不戴口罩的大部分都是長輩」、「去大賣場很多長輩離開結帳櫃檯後，就直接口罩拉下來邊走邊抽菸」、「在街上脫口罩抽菸的人一堆」。