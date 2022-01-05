證交所公告長榮董事張國華及其配偶楊美珍昨（4日）申報轉讓20.69萬張持股至受託信託財產專戶，轉讓市值高達290.80億，引起網友們熱烈討論，儘管有人擔心此舉會影響股價，但有不少內行人點出，張國華的目的應該是為了節稅，這次的動作也暗示今年長榮的股利會相當高。

張國華是長榮集團創辦人張榮發的長子，同時也是長榮海運的大股東，昨轉讓一半持股至信託專戶約15.98萬張，轉讓後張國華還有近16萬張持股，同時張國華的妻子楊美珍也持股全部信託，約4.71萬張。此外，張國華還將2.58萬的張長榮國際信託，楊美珍亦將8,200張的長榮國際一併信託。

張國華將部分持股轉至信託，引起PTT網友們熱議，不少人推測大股東信託鉅額持股，應該是用來節稅，這也代表今年長榮股利應該會發不少，「股利要噴了，擺明是為了節稅」、「股利多到爆炸，人家要節稅」、「股利到時候不就是要張國華拍板同意，看來股利會非常多，能節則節」、「看到信託唯一要想到的就是今年股利應該會發不少」、「單純就股利會爆炸多，他們要節稅啦。」

依據財政部網站及華泰銀行資料，利用信託將財產贈與他人，還是需要課徵贈與稅，但若是透過信託將股票股利贈與他人，因無法確定未來配息的狀況，所以財政部規定應按「贈與時郵局一年期定儲固定利率( r )複利折算現值」來計算其價值，並予以課稅，因此若預期會發出高股利，可透過此舉節稅。