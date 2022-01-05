半導體產業是台灣經濟成長的重要驅動力，台、清、交、成4所公立頂大也成立半導體相關學院與學程。為協助人才培育，國研院半導體中心與國際大廠新思科技（Synopsys）日前簽訂合約，引進該公司Sentaurus TCAD與Quantum ATK模擬工具，提供我國學術界免費使用，享有與產業界同步的半導體製程研發環境，以加速開發下世代關鍵半導體製程技術，並培育優質人才。

由於先進半導體製程研發及材料成本高昂，事先以軟體模擬研發方案來大幅降低成本，成為必然的趨勢，這樣可以在實際製作元件之前，先透過重複性的參數調整來改善製程特性，以避免不必要的實驗成本，加速製程的研發與最佳化。

國研院攜手半導體中心與新思科技合作，引進該公司Sentaurus TCAD與Quantum ATK模擬工具，合作打造下世代半導體製程研發環境，提供先進半導體材料分析與物理特性模擬、元件模擬與開發、製程研發等所需之模型與工具，對學術界的半導體元件與製程相關研究，提供完整的模型與模擬軟體工具，加速半導體元件與製程的研發。

國研院半導體中心葉文冠主任指出，電子產品應用範圍越來越廣，半導體製程技術也日益複雜，新元件架構及材料必須隨之不斷創新；然而繼續改進的難度越來越大，製程技術開發成為業者相當大的障礙。

葉文冠提到，為降低研發成本，TCAD研發製造模擬方案成為熱門的趨勢，產學研究群在實際實驗製作之前，透過TCAD模擬結果可以預先了解新開發元件的性質，也能藉此設計元件特性改良的方向，以滿足市場需求。

葉文冠說，國研院透過與新思科技的合作，協助國內學術界透過精確的模型建立與先進的軟體模擬，快速提升半導體材料與元件的設計與研發能力，並能進一步投入學研新創，搶進世界市場。

台灣新思科技總經理李明哲表示，新思科技與國研院半導體中心有長期而密切的合作關係，尤其近2年來，更協助半導體中心合作開發出「人工智慧系統晶片設計與驗證平台」供學界研發AI晶片使用，去年3月間，雙方也共同舉辦Sentaurus TCAD設計技術研討會，讓近百位產學研界人士深入了解先進製程相關課程。

李明哲提到，為因應新世代半導體製程與設計的挑戰，新思科技與半導體中心在既有的合作基礎上，擴增Sentaurus TCAD與Quantum ATK模擬工具兩項先進設計工具，提供台灣學術界免費使用，希望能藉此提升台灣學術界對於先進製程設計工具的實務經驗，培育高階半導體製造與設計人才，厚植台灣半導體的研發能量。