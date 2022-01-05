日本腕錶品牌CITIZEN來台屆滿25年，為了慶祝登台25周年，不僅推出登台25周年限量錶，還攜手品牌代言人王建民推動棒球運動，將銷售王牌限量錶的部分所得25萬元捐贈「徐生明棒球發錶協會」，培育更多台灣的年輕棒球選手。

CITIZEN多年來深耕台灣市場，不僅聘請台灣藝人Hebe田馥甄和運動明星王建民擔任品牌代言人，且與王建民聯手推出登台25周年限量紀念錶，贊助台灣棒球運動不遺餘力，足見對台灣市場的重視。

CITIZEN為慶祝登台25周年推出限定款AT9124-88E腕表，限量700只，2萬9800元。（CITIZEN提供）

這款CITIZEN台灣25周年限定款AT9124-88E，是以三月份盛開的「鬱金香」圖騰為設計靈感，在錶盤和錶背底蓋皆以簡潔線條勾勒鬱金香的花朵圖騰，花語象徵了慈善和名譽，酷似皇冠的花瓣也有永恆與傳承的意義，搭載CITIZEN熱銷光動能全球電波機芯，全台限量700只，背底蓋有限量編號，具紀念與收藏價值。

CITIZEN王牌聯名款CB5889-84L與「徐生明棒球發展協會」合作，限量1000只，附贈球帽與簽名表盒，3萬800元。（CITIZEN提供）

另一款王牌聯名款CB5889-84L則是與「徐生明棒球發展協會」合作，小錶盤的數字「40」有特殊標記，源自王建民的球衣號碼，全台限量1000只，錶背有限量編號和王建民簽名。

王建民在廣告中佩戴的CC4016-67E光動能GPS衛星對時腕表，7萬4800元。（CITIZEN提供）

王建民也佩戴一款CITIZEN王牌聯名款光動能GPS衛星對時腕錶CC4016-67E，採用CITIZEN全新開發的塗料工藝「鋁粉末」，在錶盤添上一層金屬質感，散發如月光般的優雅光澤，三個粉紅金屬圈小錶盤設計成缽狀，呈現如月球隕石坑的精緻巧思。