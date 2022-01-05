海巡署第十一(馬祖)巡防區一名上士，昨日上午擔任大門哨執勤時，疑似趁無人注意時疑似開槍自戕，同仁要進行衛哨交接時才發現該名上士討在血泊中，經送往連江縣立醫院急救後仍不治，據了解，該名士官生前並無異狀，也未與任何同袍及家屬吐露心事，下午檢方將會同法醫進行相驗，疑釐清死因籍事發原因。

據了解，馬祖巡防區隊部白天時候只有一名衛兵站哨，該名上士又擔任械彈士，因此事發時並沒人發現。

海巡署調查，該名上士負責擔任昨天上午10時至14時大門衛哨，根據規定，要攜帶90手槍值勤。根據同袍描述，以及錄影監視器畫面顯示，他值勤當下，還曾與走出隊部的同袍談笑風生。

但要負責下午1400衛哨的同仁，在13時50分時前往崗哨進行衛哨交接時，卻發現歐姓上士倒臥在地上，現場血流滿地，槍枝在身旁，疑似頭部有槍傷。營區值星官獲報後，立刻將該名上士送醫急救，但仍不治。

根據巡防區清查，該名上士的配槍減少1發子彈，趕緊叫救護車將人送往連江縣立醫院急救，但仍回天乏術。

檢方本預訂今日下午相驗釐清死因，但因霧大飛機停飛，家屬無法到場，相驗時間應會延後。

據悉，該名上士為澎湖人，從澎湖調往馬祖巡防區服務已2年多。相關單位調查時，從歐員遺物中發現百餘萬元的借條，不排除與債務有關。事後隊部清查歐員配槍，確認彈匣內少1發子彈。

海巡與警方報請連江地檢署相驗，原本排定今天下午進行，釐清歐員自戕原因及確認死因，但因馬祖今天霧濃，所有班機停飛，家屬無法到場，相驗時間應會延後。

海巡署金馬澎分署表示，對於同仁發生憾事，深表遺憾與不捨，目前正配合檢警釐清案情，並全力協助家屬辦理後續治喪及撫卹等事宜。

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