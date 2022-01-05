長榮海運發約40個月的年終，讓不少人眼紅。對此，一名女網友崩潰地說，老公在長榮海運上班，卻只上繳10個月的年終，疑似自己吞掉剩下的30個月，但明明兩人剛結婚時都會乖乖上繳，沒想到才結婚短短7年而已，老公就變了，貼文引起網友熱烈討論。

一名女網友昨在臉書粉專《靠北老公2.0》上發文表示，新聞報導老公工作的公司發了40個月的年終獎金，但對方卻隱瞞我，甚至還騙她說只有拿10個月，將剩餘的30個月偷偷藏起來，這樣的舉動讓她覺得太自私了。而原PO接著則哀怨喊，她辛苦為家庭付出這麼多，偶爾還要去幫忙照顧婆婆，但這一切老公好像都不放在心上。

女網友崩潰地說，最過分的是，當老公被她拆穿以後，還堅持說自己沒有多領，在她不斷逼問下，才再拿出一半的錢上繳給她，但老公這樣的態度，卻讓她感到非常心寒、心冷與心碎。

女網友指出，兩人剛結婚的時候，老公會主動上繳所有的薪水、年終獎金以及股利分紅，還主動表明自己每個月固定領8000元零用金，讓她覺得為這個家庭付出再多都值得。不料，婚姻才剛剛邁入第七年，老公就變了，變得如此虛偽不實。

不少網友看了紛紛替老公緩頰說，說實話老公也給的不少了，對方應該也要有使用自己賺來的錢的資格吧？另也有人說，長榮海運雖然發放高額年終，但不是每個單位都拿到這麼多啊！像是海勤（船員）因為是簽約制就沒有那麼多錢可領，建議原PO還是先好好問清楚再罵，否則老公真的超衰，明明已經很氣自己比同事領得更少，如今還要被你罵。