黃偉晉在MV中扮演為做事一絲不苟機車男。（愛貝克思提供）

黃偉晉頂爆炸頭，扮樸實卻有大夢想的攤販老闆。（愛貝克思提供）

黃偉晉〈唱歌的時候就變了一個人〉MV，於愛貝克思官方YouTube首播。（愛貝克思提供）

黃偉晉在〈唱歌的時候就變了一個人〉MV中一人分飾5角，除了扮演帥氣又做作的男高音外，他還戴上假髮扮演個性機車的龜毛男、頂著爆炸頭，內心純樸但擁有大夢想的小攤販老闆；還有手臂刺青，愛賣弄肌肉的救生員以及敷臉搖呼拉圈的居家男。

被問到最喜歡哪個裝扮？他打趣表示最喜歡救生員，為了扮演好這個角色，他身穿吊嘎背心及海灘褲粉墨登場，還戴墨鏡貼上小鬍子、手臂貼滿刺青貼紙，與平常看到的他大相逕庭，他笑說：「其實我有刺青的幻想，我不知道自己弄完會是怎樣，今天就滿足幻想外，沒想到小鬍子在鏡頭前真的是出乎意料的搭。」讓他不禁笑虧造型很像「sugar daddy糖果爸爸」。

鬼鬼吳映潔為了拍攝YouTube影片，自願報名「體驗」黃偉晉一日專屬貼身助理，吳映潔準備了零食、餅乾等補給品，導演一喊卡，她立刻衝上前幫忙換衣服、擦汗、提供濕紙巾等，陪了12小時。讓黃偉晉感動地說：「我今天有五套造型，我本來想說第1、2套她就把素材拍一拍就走了，沒有耶，她陪我到最後一刻，我想說妳在幹嘛，沒必要做到這樣吧！」

此外，黃偉晉也宣布將在3月19、20日舉辦首張個人專輯《CreaLife》專輯簽唱會，3／19 13：00 在高雄夢時代幸福廣場、18：00台中廣三SOGO 1F廣場、20 13：00台北西門紅樓前廣場。