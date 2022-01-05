搶金虎年過年商機，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅宜蘭礁溪館即日起至1月23日推出「2022團圓。暖遊趣」春節限定優惠住房專案，於指定日期入住，同時連訂兩間相同房型即可享有優惠，最大折扣5折，住房專案適用振興五倍券及國旅券折抵。

捷絲旅宜蘭礁溪館以式溫泉雙人房為例，連訂兩間最低8799元起，洋式溫泉家庭四人房連訂兩間則12699元起，客房內有大溫泉景觀湯池，內含翌日豐盛吃到飽早餐、加碼贈送晶華伴手禮及館內熱鬧滾滾精彩活動。

看好春節過年期間國人喜愛闔家出遊，於1月29日小年夜前一天、1月30日小年夜及02月05日初五等任選一天入住捷絲旅宜蘭礁溪館，同時預定「沛」 日式溫泉雙人客房或「滔」 洋式家庭四人客房相同房型兩間，即可享有暖心優惠價，含翌日輕日式早餐，每房加碼贈送晶華酒店嚴選人氣伴手禮盒，晶華海鮮叻沙麵或剝皮辣椒雞湯麵。新春沉浸沐浴碳酸氫鈉美人湯泉，展開熠熠生輝金虎年。

捷絲旅宜蘭礁溪館除夕至初五熱鬧滾滾春節活動接力不間斷，大年初一特別安排舞龍舞獅團獻瑞喜迎春，新年討個好彩頭，虎年好運一整年。房客貴賓專屬由專人帶領「走春。祈福之旅」，前往在地礁溪廟宇參拜祈福。

此外飯店9樓整樓層將化身最有年味的新春市集讓旅人穿梭期間美拍打卡。「揮毫迎新春」由書法家現場揮毫贈字畫，將象徵吉祥賀年春帶回貼於家中。「畫中有話」透過似顏繪老師專業的巧手為您手繪幸福的瞬間；闖關遊戲後壓軸「紅包抽抽樂」，虎年紅包大放送，每日最大獎將送出晶華酒店集團旗下酒店免費住宿券，度假之餘也為自己贏得好運氣。