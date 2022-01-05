身材高高瘦瘦的男性要小心氣胸可能找上門！台中27歲簡姓男子，日前連續多天感到右側胸口劇烈疼痛，甚至痛到幾乎無法呼吸，就醫檢查確診為自發性氣胸。醫師表示，原發性氣胸發生率約10萬分之9，其中高達8成5患者為40歲以下且高瘦的男性。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師謝逸安指出，氣胸是因為肺臟的肺泡破裂，使空氣透過破口進入肋膜腔內，造成肺臟被空氣壓迫，出現部分或完全塌陷，其又可分為自發性氣胸與外傷性氣胸，而自發性氣胸則可依據是否有肺部病史、分為原發性和繼發性。

謝逸安表示，包括慢性阻塞性肺病、囊腫性纖維化、肺結核、肺癌都可能引發繼發性自發性氣胸，而淋巴血管平滑肌肉增生症、蘭格罕細胞組織球增生症等則可能造成肺部組織脆弱而破裂，進而產生繼發性自發性氣胸；此外，因胸部穿刺傷或胸部撞擊等傷害造成肺臟受傷也可能引發氣胸。

謝逸安說，自發性的原發性氣胸發生率約10萬分之9，其中有85％發生在40歲以下的高瘦男子，像簡姓患者身高182公分、體重63公斤就屬於此類；考量他氣胸範圍大且有壓力性氣胸的風險，經緊急手術治療後平安出院。

謝逸安表示，氣胸常見症狀包括胸痛、胸部緊縮感，約有半數患者可能出現呼吸加快、呼吸困難等症狀，嚴重時更會造成壓力性氣胸，如不緊急處理恐有致命危險。若氣胸面積小或症狀不明顯，則可選擇氧氣治療並持續觀察。