台南市政府聯合稽查小組昨晚查緝八大行業，當場查到5人未打滿2劑疫苗，當場開罰。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

中央流行疫情指揮中心規定今年元旦開始，接觸不特定人士或無法保持社交距離的從業人員，一律必須打滿2劑疫苗才能上工，台南市衛生局、經濟發展局及警察局昨晚組聯合稽查小組查緝八大行業，結果，發現有2家業者共5人並未完整接種2劑疫苗，開罰業者及5人共開出7張罰單，每張罰單裁處3000元。

衛生局表示，目前國內已出現新冠肺炎變種病毒Omicron本土個案，強烈建議權管場所、場域之人員（即COVID-19公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象）、維持醫療量能者、維持防疫量能者、高接觸風險工作者、維持國家安全及社會機能正常運作者，儘快完成2劑疫苗接種。

另外，新進人員於首次服務前若未完整接種2劑疫苗且滿14天，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

衛生局指出，若經醫師評估且開立不建議接種疫苗證明或個人因素無法接種者，必須每周1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，才能提供服務，新進人員並應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明。