台中市長盧秀燕及與會貴賓焚香祝禱工程順利。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕出席清水國民暨兒童運動中心興建工程開工典禮。（王文吉攝）

台中市清水國民暨兒童運動中心興建工程開工，預計2024年底完工啟用。（王文吉攝）

近年運動人口愈來愈多，台中市已興建6座國民運動中心，使用率極高。台中市議長張清照爭取海線室內運動場館，讓民眾每逢雨天或風大時也能照常運動，殷殷期盼下，「清水國民暨兒童運動中心」終於在今日上午動工，預計2024年中旬完工，並在該年底啟用。

清水國民暨兒童運動中心斥資6.3億多元興建，今上午舉行動土典禮，市長盧秀燕、議長張清照、副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、建設局長陳大田、運動局長李昱叡等均出席祈福。

「形塑友善運動環境是市府持續努力的方向！」盧秀燕致詞時表示，清水國民暨兒童運動中心用地最早是由前議長張清堂爭取興建清水運動公園，後由現任議長張清照在擔任副議長任內，向市府爭取6.3億元預算推動興建運動中心，提供海線民眾舒適便利的運動空間。

盧秀燕表示，這座運動中心可提升清水、沙鹿及梧棲等區域市民朋友的運動環境與服務品質，並連結台中市港區藝術中心、三井outlet、台中港等指標景點，落實「運動、生活、藝術」相互結合的新生活圈型態。

張清照說，「清水國民暨兒童運動中心位在清水區鎮政路，土地面積廣達2萬3千多平方公尺，興建經費6.3億元，我與二哥、前議長張清堂努力爭取公有地和經費興建，就是希望讓海線民眾享有更舒適、便利的運動空間。」

陳大田表示，清水國民暨兒童運動中心以綠建築銀級標章及智慧建築合格級取得為目標，並爭取金安心工程認證，讓運動中心具系統整合、安全整合、節能防災、健康舒適及智慧創新等複合式功能，並融入兒童運動元素。

建設局表示，該案1樓規劃兒童運動中心及多功能運動中心，及長25公尺、8個水道的游泳池，2樓為機電空間，3樓為體適能運動中心、綜合球場，四樓為羽球場、競技運動中心，將來可打羽球、籃球、游泳、跳韻律、SPA等，並保留可彈性使用的競技及集會場所。