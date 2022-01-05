KSDK電視台新聞主播李蜜雪（Michelle Li）提及新年吃餃子的傳統遭觀眾痛批

CNN旗下密蘇里州聖路易KSDK電視台新聞主播李蜜雪（Michelle Li）在過年食物的單元提及，過新年時，會遵循傳統吃水餃，結果幾個小時內，就引發1名觀眾批評這「太亞洲（very Asian）」，而她覺得很受傷。不過，全美各地的亞裔都紛紛表示力挺她。

據CNN新聞網5日報導，上周這位42歲的韓裔主播兼記者在播報結尾時說，她過年時會吃水餃，並說「很多韓國人都這麼做」，結果1位女性觀眾致電新聞台，留言抱怨了1分鐘。

KSDK電視台新聞主播李蜜雪（Michelle Li）提及亞裔過年會吃的傳統幸運食物

🙋🏻‍♀️We had dumplings for New Year’s too! Proud to be #VeryAsian 🥟✨ https://t.co/10fzhu5hOM — Michelle Wu 吳弭 (@wutrain) January 2, 2022

「嗨，你們的亞洲主播今晚提到一些有關亞洲的事，說亞洲人會在新年吃餃子。而我覺得有點被冒犯，因為要是你們的白人主播說，『嗯，白人會在元旦那天吃這個』會怎樣。我認為，她那麼說不是很恰當，而她很亞洲。我不知道，她可以把當她韓國人那部分留給自己。」

最初李蜜雪的同事聽到語音信箱留言時，大驚失色，隨即轉傳給她，而李聽了留言後，不但感到震驚，也覺得很受傷。她周一在播報時說，自己哭了，上床睡覺時，覺得心情很低落。不過，她也透露，還好那晚老公給了她很長很久的大抱抱，因為他明白，42年來，她的軀體已承受了種族歧視、不公平待遇，有時甚至是實際的暴力。她強調，有時只因為種族主義者惱火，就有些人丟了性命。

李雖然是韓裔，但由密蘇里州的白人夫婦撫養成人，並花了多年才重新熟悉韓國文化，並設法把韓國傳統融入家庭生活。對李來說，這語音留言提醒了她這輩子一路走來所面臨的挑戰。

李說，當她把自己聽語音留言的影片張貼上網後，短短幾小時內，就獲得許多亞裔美國人的回應，分享過新年的美食傳統，並表示自己對「很亞洲（#VeryAsian）」為傲，其中一個人就是台裔波士頓市長吳弭。她說，自己過新年時也吃了餃子。