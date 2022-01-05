晶宏(3141)受益疫情帶動電子標籤快速發展，大廠元太(8069)為擴大供應能力積極擴大下單，晶宏營運一飛沖天，帶動晶宏去年股價翻漲逾5倍。2022年晶宏受惠電子貨價標籤市場持續快速成長下，法人看好營運將可望逐季走揚，營運將延續今年強勢表現。

在新冠肺炎疫情肆虐全球下，美歐零售業者為減少實際的接觸，大舉使用貨物電子標籤，加上無人商店開始增加，致使整體電子標籤市場快速擴大，讓晶宏成為此一趨勢下最主要的受益者。

電子標籤在各大零售通路的普及度快速成長，包括北美大型零售商沃爾瑪、百思買等，還有沃爾格林、Rite Aid、CVS等美國藥妝店都開始加大力道導入電子貨價標籤，為全球實體零售通路業者開啟數位轉型的趨勢，估電子標籤市場規模至2027年有望達CAGR15.9%。整體而言，電子紙產業無論在教育市場或零售通路的電子標籤，潛在市場相當龐大。

晶宏為為電子紙驅動IC廠，在ESL(電子貨架標籤標)市場中擁有75%市占率，受惠北美大型零售商擴大導入ESL，訂單滿載，法人看好其今年營運可望逐季走揚。

晶宏除了有電子標籤驅動晶片熱賣外，晶宏的STN驅動IC在車用、工控及智慧家電也傳出獲得大陸等客戶採用，出貨將持續放量。