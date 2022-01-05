觀察2021年東協市場，越南股市最為強勢，越南指數(VNI)今早再創新高。據越南統計總局最新概算資料顯示，2021年12月，越南對外貿易金額為665億美元，月增6.4%、年增19.7%；2021全年越南貿易總額達6685億美元，較2020年激增1230億美元，強勁成長22.6%。邁入2022年，越南政府GDP的目標是同比增長6.0%-6.5%，加上刺激方案順利實施，在2020-2021年增長低基期因素下，今年越南GDP增長可望超過7%，中長期來看越股仍有行情可期。

日盛投信投資團隊分析，越南2021年11月投資人新增開戶數近22萬戶，連9個月逾10萬戶整數大關，截至2021年11月底戶數已達408萬戶，較2020年底的277萬戶成長了131萬戶，成長率逼近5成，顯見加入越南股市的投資人絡繹不絕，證券交易戶數成長更活化了其股市表現；再從交易量觀察，2021年前11月交易量已較2020全年成長128%，除了突破1700億美元，更超越新加坡這個成熟市場水準，充沛的資金行情促使越南胡志明證交所指數續創歷史高點，2021年報酬率35.73%，成為全球主要股市領頭羊，這股資金熱潮正要開始。

日盛越南機會基金研究團隊表示，除了內資推升越股外，外資FDI流入不間斷，亦將是未來越股漲勢推手，根據越南計畫投資部報告，至2021年11月越南的外資直接投資(FDI)承諾金額已近265億美元、總額高於去年同期，FDI企業註冊增加投資的規模激增、達80億美元以上，相較2020年同期增長26.7%，長期而言，分析越南人口結構，仍然是一個年輕的國家，享有豐厚的人口紅利，勞動力多為20-30歲的90年代後，甚至比中國更為年輕，且越南薪資水準不到中國四分之一，成本優勢突出，中國世界工廠之名已漸由越南取代，是外資眼中的小中國。越南具人口、地理優勢，加上防疫有成，有望加速崛起，提供越股最有利的下檔支撐，建議投資人伺機進場布局。

目前市場的越南相關被動型基金包括：利安資金越南基金、中國信託越南機會基金等；日盛越南機會基金將在1月10日(下周一)開募。