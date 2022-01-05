東森(2614)旗下轉投資的東森購物搶攻年節伴手禮商機，今日攜手嘉義縣政府將年貨大街搬到線上，希望讓消費者透過網路就可以辦好年貨。嘉義優鮮農產專區在東森購物網累計有50家業者上架、超過600件商品，嘉義縣政府110年下半年與東森購物網合作推廣嘉義農產好物，銷售業績超過600萬元。

嘉義縣縣長翁章梁指出，縣府攜手東森推薦的嘉義農產，不僅保證超值又安心，也是年節送禮的最佳選擇。嘉義優鮮(CHIAYUM)是農、漁、畜產的共同品牌，代表嘉義農產逐漸建立的品質保證；有品牌就有責任，縣府將嚴格把關生產者的產品，並讓「嘉義優鮮」成為全台灣最受信任的精品品牌。

東森購物去年前3季獲利出色，EPS達15.79元，超越去年全年度的表現，續創歷史新高，目前東森幣發行已超越203億，未來將透過東森幣與外部異業合作，擴大東森生態圈，在線上線下規模持續擴大下，強化物流倉儲的能力，以及AI數據的精進，並將結合新媒體等優勢，擴大銷售。