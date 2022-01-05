國防大學3日舉辦「國際與國防事務學院」成立揭牌典禮，由校長張哲平上將主持。學院設有戰略研究所與國際安全研究所等兩個研究所。張哲平期勉該院學員把握時間充分學習，積極充實個人學養，深化國際安全與戰略研究的學術能量。

揭牌典禮在國防大學率真校區舉行，由校長張哲平宣讀編成命令後，隨即為「國際與國防事務學院」揭牌。

張哲平表示，國防大學為深化國家安全與戰略研究的學術研究能量，培育國際安全事務與溝通談判的優秀軍官幹部，新學院設有戰略研究所與國際安全研究所等兩個研究所，以肆應國防事務實需，建立國防外交及軍文交流的多元教育平臺。

張哲平指出，國防大學目前已與美國國防大學等多所國外名校簽訂合作備忘錄，規劃邀請國外著名智庫及學術單位的學者駐點研究，擔任客座師資，相信未來國際與國防事務學院，將能在既有的基礎上繼續努力，建立具水準的研究能量與聲望，使國防大學朝向世界一流軍事學府邁進。

張哲平也強調，近期中共持續強化對我軍事威懾作為，運用網路戰及認知作戰等手段，企圖消耗我方戰力；他期勉該院學員們把握進修機會，以嚴謹的學術訓練，強化哲學思考，學習科學方法，協助決策判斷，使哲學、科學與兵學三者融合應用，進而達成建軍備戰的使命