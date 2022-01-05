據《每日星報》4日報導，現年75歲的黑幫老大野村悟為了想成為擁有30CM巨鵰的真男人，而向整型診所求助；孰料，陰莖增大與脫毛手術完全失敗，怒不可遏的野村悟因此對出言不遜的女護理師下江湖追殺令，導致女護理師頭部慘遭刺傷。

野村悟是日本北九州市黑道「工藤會」的老大。原本想讓自己擁有驚人巨鵰而前往整型診所求助，殊不知手術結果反讓他的大鵰雄風不振，嚴重影響男子氣概。

更讓他不滿的是，女護理師並沒有給他「大哥級的待遇」；當他向女護理師抱怨手術後實在很痛時，女護理師回一句「又不是像黑幫刺青一樣」，讓他怒從心中起、惡向膽邊生。

他不滿意簡單的手術怎麼會失敗，命令工藤會幹部大石薰好好給這ㄚ頭一頓教訓，導致該名女護理師2013年在福岡市博多街頭漫步時，遭到刺傷頭部。

事實上，野村悟還有多起犯罪案件在身，工藤會被稱為日本最暴力的黑幫；刺傷女護理師一案於2017年開始審理。檢方指控，整起案件就是野村挾怨報復。至於野村本人，則抗辯自己根本沒有下達追殺令。

報導指出，過去在發生命案時，常有黑幫老大花大筆銀子找手下頂罪，自己逍遙法外；但野村遭判死刑，象徵的日本司法對於暴力犯罪的態度改變。

聽到自己被判死刑時，野村不改狂人性格，大聲咆哮要讓法官後悔自己的判決。「我不過想要一場公平判決，你會後悔一輩子！」

報導表示，目前日本共有超過2.5萬名黑幫份子，野村是第一個判死刑的老大。