蕭邦（CHOPARD）每年都會推出一款L.U.C XP生肖蒔繪限量表，邀請日本國寶蒔繪大師小泉三教親手繪製表盤，已是蕭邦的傳統，吸引藏家每年定期上門訂購，由於今年是虎年，虎是祥獸，虎年表比起往年還要熱門，12月初搶先來台一只，剛到店上就已售出，可見受歡迎的程度。
今年全新登場的L.U.C XP虎年蒔繪腕表，限量僅有88只，運用漆繪與金粉結合的手工蒔繪工藝，流露雋永優雅的東方文化底蘊，表殼採用倫理道德標準的18K玫瑰金，搭載L.U.C 96.17-L型自製機芯，防水30米，動力儲存65小時。
蕭邦（CHOPARD）每年都會推出一款L.U.C XP生肖蒔繪限量表，邀請日本國寶蒔繪大師小泉三教親手繪製表盤，已是蕭邦的傳統，吸引藏家每年定期上門訂購，由於今年是虎年，虎是祥獸，虎年表比起往年還要熱門，12月初搶先來台一只，剛到店上就已售出，可見受歡迎的程度。
今年全新登場的L.U.C XP虎年蒔繪腕表，限量僅有88只，運用漆繪與金粉結合的手工蒔繪工藝，流露雋永優雅的東方文化底蘊，表殼採用倫理道德標準的18K玫瑰金，搭載L.U.C 96.17-L型自製機芯，防水30米，動力儲存65小時。
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