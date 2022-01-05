18年前紅富海心靈導師吸金案，非法吸金上百億餘元，受害人近7935人，本案經最高法院維持更二審認定，判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收，行政執行署新竹分署將於2022年1月19日上午進行拍賣，其中光是重達1公斤金塊、金元寶、金鈔、戒指、手環、項鍊、擺飾等各式各樣的金飾，鑑價總額就高達600多萬，創下執行署拍賣黃金最高紀錄。

喧騰一時的紅富海心靈導師吸金案，紅富海公司負責人黃圓映自稱太仁心靈導師，自2003年起，以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金上百億餘元，受害人近7935人，本案經最高法院維持更2審認定，判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收。

此案扣押的財產，苗栗地檢署行政執行署新竹分署代為拍賣。新竹分署表示，拍賣標的琳琅滿目，為數眾多的黃金及其飾品最受矚目，甚至有若干重達1公斤金塊，另外不乏金元寶、金鈔、戒指、手環、項鍊、擺飾等各式各樣的金飾，不勝枚舉，光是黃金部分鑑價總額就高達600多萬元。除黃金外，還有珠寶、名錶、雞血石、藝術品等，品項數量琳琅滿目，預計1月19日在苗栗地檢署進行第一次拍賣。