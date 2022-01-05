對於台南巿議會提案通過特赦前總統陳水扁，扁子陳致中回應，他由衷感謝南巿各黨派議員的決議，扁案的特赦具歷史高度及政治正面意涵，是非功過交由歷史公評，並相信將有助於照顧父親的健康。

陳致中說，他由衷感謝台南市議會各黨派議員先進通過特赦家父陳前總統的決議。

陳致中表示，他一直贊成，政治案件應透過政治解決，特赦權的設計原理就是為了救濟司法權範疇的不足，期待藉由特赦行使可以達到化解政治對立、增進國家團結的目的，尤其在COVID-19疫情衝擊全球、台灣同時面對嚴峻的國內外情勢挑戰之下，扁案的特赦確實具有歷史高度及政治上的正面意涵，也能讓扁案對台灣社會所造成已13年的風風雨雨可以真正告一段落，是非功過交由歷史公評。

陳致中表示，父親雖保外醫治，但仍長期飽受身心雙面的磨難煎熬，站在家屬的立場，如能透過特赦的支持，相信對於照顧父親的健康會有積極的助益。