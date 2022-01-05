新北市淡水區許姓美容師，去年6月25日下午4點，在美容院休息室內抽菸，並未確實將菸蒂熄滅，火源遺落在沙發上，經過2小時20分引燃沙發泡棉，延燒到隔壁，導致鄰居的冷氣、牆面均被燒燬，致生公共危險，而許女辯稱案發後發生電線走火，本案應該是電線走火，但檢察官並不採信，依失火罪嫌起訴。

42歲許女是美容院負責人，火災發生前，坐在休息室內抽菸，離開時沒有注意火源確實熄滅，不慎將菸蒂遺落在沙發，星星之火續熱2個多小時，引燃泡棉，再逐步延燒到木質牆面板材，燒燬屋內椅子、家具，以及其他住戶的窗戶、遮陽板及外牆。

警消獲報後到場灌救，迅速撲滅火勢，無人受傷，經火場鑑識後繪製現場示意圖，許女雖辯稱，還有其他人去休息室抽菸，案發後不久發生電線走火，否認有失火罪嫌，但消防員證稱，另場火災的原因與本案無關，檢察官認定許女說法是卸責之詞，並不採信。

起訴書指，許女犯失火燒燬現有人所在建築物罪，及失火燒燬一般物品罪，一行為觸犯不同罪名，建請法院從一重的失火燒燬現有人所在建築物罪起訴，最重可處1年有期徒刑。

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