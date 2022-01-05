寶璣（Breguet）在農曆虎年推出限量8只的Classique 7145虎年生肖限量表，融入Classique系列腕表最引以為傲的機刻雕花和鐫刻工藝，詮釋優美與氣勢兼備的猛虎生威。

寶璣在農曆虎年推出Classique 7145虎年生肖表，限量8只。（Breguet提供）

Classique 7145虎年生肖表表殼採用玫瑰金，表徑為40mm，銀灰色表盤上以各種機刻雕花為背景，更加凸顯鐫刻祥虎栩栩如生的神韻，指針採用寶璣藍鋼鏤空指針，與銀灰色調的表盤呈現強烈對比感，光是製作表盤就需耗一個星期的時間。