《虎年表3》寶璣虎年表 優美與氣勢兼備 13:492022/01/05 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《虎年表3》寶璣虎年表 優美與氣勢兼備。（品牌提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶璣（Breguet）在農曆虎年推出限量8只的Classique 7145虎年生肖限量表，融入Classique系列腕表最引以為傲的機刻雕花和鐫刻工藝，詮釋優美與氣勢兼備的猛虎生威。 寶璣在農曆虎年推出Classique 7145虎年生肖表，限量8只。（Breguet提供） Classique 7145虎年生肖表表殼採用玫瑰金，表徑為40mm，銀灰色表盤上以各種機刻雕花為背景，更加凸顯鐫刻祥虎栩栩如生的神韻，指針採用寶璣藍鋼鏤空指針，與銀灰色調的表盤呈現強烈對比感，光是製作表盤就需耗一個星期的時間。 《虎年表1》蕭邦虎年表 融入蒔繪藝術好品味 《虎年表2》海瑞溫斯虎年表 紅色好喜氣限量僅8只 #寶璣 #Classique #虎年 #優美 #氣勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《虎年表5》伯爵虎年表 工藝大師加持更珍稀 13:552022/01/05 生活 《台北股市》牛年封關締造「13千金股」矽力-KY、信驊稱帝后 10:002021/12/31 財經 臺銀虎年紀念金銀幣 開賣 04:102022/01/04 全球財經 《金融》壬寅虎年生肖紀念套幣 即起線上預購 11:252022/01/04 財經 金虎年生肖套幣 開賣 04:102022/01/05 財經要聞 12生肖虎年生財秘訣公開 4屬相宜謹慎防破財 11:072022/01/04 運勢 《金融》虎年報春 3大區域配置3大主題投資 16:312022/01/03 財經 野外拍到最老獅子 露滄桑神情 氣勢不減震懾全場 15:272021/12/30 萌寵 5生肖2022開年鹹魚翻身 吉星庇佑運勢一路飆漲 17:362022/01/04 運勢 《虎年表4》泰格豪雅虎年表 抽象虎紋好時尚 13:552022/01/05 生活 2021出口挑戰三高 有望連18紅 04:102022/01/03 財經焦點 生活熱門新聞 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 直播》桃機疫情擴大 5人確診！陳時中最新說明 - 生活 日本認證台灣恐爆規模8強震 專家憂「相當不尋常」 - 生活 Omicron若攻破社區「3類人要擔心」 醫：未來6周是關鍵 - 生活 遇Omicron「幾乎沒盔甲」 前台大醫：AZ疫苗打兩劑的人要小心 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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