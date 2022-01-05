即將迎來農曆新年。一名人妻表示，和先生結婚剛滿一年，計畫除夕及初一要到清境旅遊，但婆婆知道後也想要一起去，她當場婉拒婆婆，卻因此和先生大吵一架，她不滿地說「婆婆年輕自己要生一個孩子怪誰？公公過世了覺得孤單，就要巴著我老公不放？」貼文曝光後，卻遭到大批網友砲轟。

原PO昨（4）日於《爆料公社 – 匿名公社》指出，先生是家中的獨生子，兩人今年結婚剛滿一年，計畫除夕及初一，和先生到清境農場「過兩人世界」，豈知婆婆知道後也想要跟，她當場婉拒婆婆，但老公認為爸爸已經過世，放媽媽一個人在家過年不好，兩人為此爭執不休。

原PO抱怨，婆婆年輕時自己怕太累，只生一個兒子「干我什麼事？又不是我叫她只生一個」，公公過世後，老了一個人孤單，就巴著唯一的兒子不放，「我們都已經結婚了，也想要過自己的日子」，發生這件事後，老公也不為她說話，她不滿問「我是嫁辛酸的嗎？」

貼文曝光後，網友一面倒挺婆婆，「希望妳以後的小孩和媳婦也都這樣對妳」、「除夕夜妳要長輩一個人過年？太殘忍了吧」、「妳是不是故意排除夕和初一？真是沒水準！」、「妳老公娶到妳，真是家門不幸，娶老婆娶心酸」、「懂事一點，一年妳是顧婆婆幾次？」