陽明董事長鄭貞茂指出，陽明具官股性質，已經盡力爭取員工福利，今年度全體員工將加薪。長榮發出40個月獎金，「台灣沒有幾家公司能發出如此高額獎金，若硬要比較的話，恐怕只會造成對立」。

長榮海運日前大方發放40個月年終獎金，令人稱羨；陽明獲利同樣看俏，然而卻傳出年終獎金僅有8個月，引發員工極度不滿。

陽明今天舉辦媒體交流會，鄭貞茂、總經理兼發言人杜書勤等均出席。鄭貞茂指出，可以理解員工會與同業比較，但陽明多年來落後同業，若去年一年大賺，就要一次性補回來，恐怕有其困難度。

他說，「可敬的同業（長榮）發40個月獎金，全台灣應該沒有幾家公司能發出；若大家硬要比較，恐怕只會造成對立」。

他說，陽明具官股性質，已經盡力爭取最大福利與員工需求，績效獎金會在農曆年前發出。

陽明去年已針對基層員工加薪3%到5%，鄭貞茂表示，陽明新進人員起薪約4萬到4.2萬元，固定領13個月薪水，以年薪來說絕對沒有輸同業。今年全體員工將調薪，參考軍公教人員加薪，基層調薪幅度將高於4%，預計新進人員起薪約4.5萬元。

另外，陽明去年創下海運界先例，成為台北101大樓廣告贊助商，又贊助高雄舉辦的台灣燈會會前會-跨年晚會，遭外界質疑「錢未花在刀口上」。

陽明回應，每年都有編列廣告預算，101大樓廣告、高雄晚會都是在預算內，並非額外支出，「媒體報導金額過於誇大，跟爆料者差了好幾十倍」，但實際金額不會對外揭露。

鄭貞茂表示，針對不斷爆料的員工，「真的很想問為什麼要傷害公司？」。陽明內部設有溝通平台，投書到董事長信箱的事項均陸續處理，鼓勵員工透過內部管道反應與求證。（編輯：林淑媛）1110105