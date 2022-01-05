立法院經濟委員會日前初審通過食農教育法草案，明定政府學校優先採用在地農產品。民眾黨團今日呼籲，政府應該儘速制定營養及健康飲食促進法、學校供餐法，正視促進民眾健康和營養午餐問題。

民眾黨團幹事長蔡壁如和副總召高虹安今舉行記者會，邀請台大名譽教授黃青真、營養師公會全國聯合會理事長金惠民以及大享食育協會秘書長黃嘉琳提出具體檢討方向。

蔡壁如指出，去年底《食農教育法》終於出了立院委員會，但《營養及健康飲食促進法》與《學校供餐法》兩部配套法案，卻遲遲沒跟上腳步，細看《食農教育法》中第九條與《營養及健康飲食促進法》有關；第十五條規範學童的飲食安全，正是《學校供餐法》所要推動的概念。

蔡壁如表示，從環境面來看，農業永續、糧食安全、農產品價格平穩，以及全民生活及飲食息息相關，農業經營、在地經濟、農業發展，也需要全民支持，希望衛福部與教育部上緊發條，完善《食農教育法》的配套措施，後續好好執行，讓營養三法成為民眾骨子裡的軟實力。

高虹安說，監察院2018年就指出午餐政策大有問題，教育部每年編列約21億元補助弱勢學生，但礙於預算編列與採購制度，難以顧及偏遠或離島學校需求，食材供應商不願運送食材、低薪招聘不到廚工；或因顧慮家長反彈而不願調漲，造成午餐費用過低，這些因素都會影響午餐品質。

高虹安表示，不該因爲區域差異，而有「一個營養午餐、各自表述」的情況發生，對比日本極度重視廚工的養成與人力配置，台灣廚工待遇受制於縣市資源，形成人力不足的惡性循環，建議教育部以差額補貼進行福利改善，讓第一線掌握孩子午餐的專業人士，受到相對應的尊重。

黃青真認為，健康飲食、身體活動、避免菸酒及三高等，都是預防疾病的方式，但健康飲食與身體活動的宣導卻不多見，《營養與健康飲食促進法》拖延近40年，至今仍列行政院待處理法案，呼籲衛福部長陳時中和行政院長蘇貞昌儘速排入行政院會，送立法院進入立法程序。