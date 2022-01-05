弘光科大妝品系二專學生林卉芝（右）在老師施珮緹（左）指導下，參加OMC世界盃紋眉賽獲得亞軍。（王文吉攝）

弘光科大妝品系二專學生林卉芝（右）在老師施珮緹（左）指導下，參加OMC世界盃紋眉賽獲得亞軍。（王文吉攝）

56歲林卉芝離開學校35年，是養育3個孩子的家庭主婦，她為圓夢，去年考取弘光科大化妝品應用系，成為「高年級學生」，並接連參加多場比賽。OMC世界盃上周公布名次，林卉芝在國際飄霧眉項目得到亞軍，她興奮地說「我想告訴年輕人，我做得到，你們也可以！」

妝品系副教授施珮緹表示，林卉芝已56歲，是班上最年長的學生，先參加OMC世界盃紋繡國手選拔摘銀，2021亞洲盃時尚造型創意競賽在半永久化妝眉藝組、眉型素描設計圖組奪雙料冠軍。上周OMC世界盃比賽，更在紋繡眉項目摘銀，直播典禮國旗飆揚，讓世界看見台灣。

高職原本念建築科的林卉芝說，因為自己愛美，想要跨足美的領域，才就讀妝品系，重新踏入校園，非常享受當學生的樂趣。不料，家中長輩跌倒，她忙於照顧導致身體無法負荷，不得已休學，後來施珮緹老師鼓勵要她不要放棄，休學短短1個禮拜又回到學校。

施珮緹勉勵林卉芝「學校給妳發光發熱的舞台機會，不要放棄！」也要她不要把課業看太重，適時放鬆，讓林卉芝決定再試看看。

林卉芝認為，要做就要做到最好，要學到真正技術，儘管自認記憶力沒有年輕人好，在不太會用電腦的情況下，1份作業也要花2、3天才完成，只有比別人更努力，幾乎每天只睡4小時，不斷反覆練習老師傳授的技術。

林卉芝自嘲說，自己是一個「問題寶寶」，尤其起步晚，13年前考上美容丙級證照後便在原地打轉，因此，課堂上不斷發問，千萬不要裝懂，回家後一定要複習，讓她感受到自己進步很多，在老師鼓勵下報名參加比賽，心裡更立定目標「在2年內讓世界看到我！」

林卉芝希望用身教教導小孩，要讓孩子看到「媽媽做得到，妳們也一定可以。」她參加OMC世界盃國際飄霧眉項目比賽，卻記錯公布名次的時間，後來經過好友、老師告知，才得知獲得亞軍，當下腦筋一片空白，內心很激動，因為終於證明「我圓夢了，真的做到了！」

林卉芝指出，自己訂下的學習目標，還有通過美容乙級的檢定，目前已經通過筆試，接下來2月的檢定，有信心能夠通過，未來在美容這個領域，一定會堅持下去不斷學習，繼續朝著擔任老師、評審的路邁進。