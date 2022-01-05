興櫃股國鼎生技（4132）因有重大訊息待公布，宣布今暫停交易1天；國鼎生技證實，將於下午2點舉行記者會，將公布新冠肺炎新藥Antroquinonol二期臨床試驗期中解盲數據，而這項新冠肺炎新藥的二期臨床試驗結果，是在美國、秘魯及阿根廷進行的治療數據報告。

根據國鼎生技日前報告指出，旗下研發的新冠肺炎治療新藥是台灣唯一經美國 FDA 核准於美國、祕魯及阿根廷所進行的多國多中心(共15家中心) 進行人體二期臨床試驗中，針對輕度至中度新冠肺炎(Covid-19)住院患者的安全性、功效性評估的臨床試驗，總收案人數為174人。

去年1月16日 20 人完成DMC委員會審查通過並繼續執行; 6月2日累計的80 人數據再完成第二階段，DMC通過審查並建議加收重症住院病人，如此一來，才能完整涵蓋從輕度中度至至重度的病患；國鼎生技表示，若相關臨床試驗達成顯著成果，將向美國 FDA 申請緊急使用授權(EUA)。

國鼎生技新藥Antroquinonol 預計一瓶包裝為28粒，特點口服、每日早晚各一粒，先前研究顯示，可以抗病毒、抗發炎、抗纖維化，應用在新冠肺炎(Covid-19) 病患身上，期望使病情不致惡化或發炎，甚至轉變成重症，造成細胞因子風暴，若新藥成功上市，不僅藥品設計為方便的口服劑型，也能降低醫療資源的負擔。