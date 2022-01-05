針對台中市政府青年諮詢委員黃子豪要求癱瘓民間團體發起的「民主巴士」返鄉列車，民進黨青年部主任蔡沐霖譴責，並表示，國民黨人士以這麼惡質的手法來阻礙選民行使投票權，如果這不是奧步，什麼才是奧步？用LINE群組發動攻擊，難道不是「網軍」嗎？

他說，昨晚有網友爆料，身為台中市政府青年諮詢委員的「KMT社群管理員黃子豪」，在國民黨台中市黨部LINE群組中，要求大家癱瘓民間團體發起的「民主巴士」返鄉列車。

蔡沐霖說，更讓人傻眼的是，當事人黃子豪在被媒體披露所作所為後，毫無悔意，依然公開發文硬凹，到底是什麼樣的政黨，能讓年輕黨工學習到這樣的嘴臉？

他說，要對此提出兩點譴責，一，返鄉投票是每個選民的權利，民間團體發起返鄉列車，鼓勵年輕人回鄉投票，國民黨卻公然試圖癱瘓報名系統，阻礙年輕人返鄉投票，是扼殺年輕人投票權的「反民主」行為。國民黨必須公開道歉。

他說，第二，國民黨在台中市黨部LINE群組中號召對民間團體的網路攻擊，這不就是「網軍」的行為嗎？而發起者竟然身為台中市政府的青年諮詢委員，台中市政府認為這樣的行為足以代表青年嗎？國民黨台中市黨部和台中市政府必須講清楚說明白，絕不可護短。

他表示，中二選區的補選來到最後關頭，國民黨採取負面選戰、奧步齊出的手法，令人遺憾。相信選民的眼睛是雪亮的，他們會嚴格檢視國民黨的所作所為。