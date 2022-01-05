隨著台灣VTuber風潮逐漸興起，霹靂台灣台自去年12月開始，推出由知名coser孟凌以及超人氣VTuber Leina主持的全新系列節目《阿宅跑起來》，與全球13位VTuber互動遊戲並介紹時下ACG產業的最新趨勢。

本系列節目是由霹靂國際多媒體與台灣虛擬網紅協會、未來製作所、烽燧視覺共同合作，無論是主持現場或是VTuber同樂單元「V星球」皆使用到「烽燧視覺」的跨境虛實整合的虛擬製作技術、青瞳的光學動態捕捉設備，以及Vanishing Point的虛擬製作設備，讓真人主持人與虛擬主持人以及VTuber來賓能同時置身在虛擬場景中。

《阿宅跑起來》介紹時下ACG產業的最新趨勢。（霹靂國際多媒體提供）

虛擬主持人Leina使用到青瞳光學動態捕捉設備與技術，請到專業的動捕演員穿著黏有反光球的特殊動捕衣，由多個高速相機從不同角度捕捉演員動作，即時反應至虛擬角色，並使用最先進的虛擬導播軟體VT Live投放置Unreal虛幻引擎的虛擬場景中。「V星球」單元的13位世界各地VTuber來賓，則透過導播軟體結合Unreal虛幻引擎NDI連線技術與現場的的真人及虛擬主持人即時直播互動，進行閒聊及「你畫我猜」小遊戲。

本系列節目的虛擬場景及虛實整合皆使用到Unreal虛幻引擎與Vanishing Point軟硬體的技術，透過同步虛擬攝影機及實體攝影機的座標位置、焦距與焦段，使虛擬場景能隨著實體攝影機的運鏡即時反應正確的3D空間透視。Unreal與Vanishing point即時同步整合了虛擬場景、真人主持人、虛擬主持人以及來自全球的VTuber畫面，不僅降低節目製作的時間與成本，更讓導播在錄製節目時，透過系統就能直接看見最即時的整合效果。

《阿宅跑起來》新型節目使用的技術在即將來臨的元宇宙時代，將會更廣泛更頻繁地運用在未來的節目製作上，改變傳統的節目製作模式，不再需要花費大量人力佈置場景，節目主持人也不再局限於真人或人型，導播也能更輕鬆地完成想要的節目效果。