泰格豪雅（TAG Heuer）迎接虎年，在農曆春節前夕推出Carrera虎年限量表，祥虎自信、勇猛、勇於冒險的精神，與Carrera系列起源自賽車運動的DNA相互吻合，表盤以藍色為主色調，勾勒交疊錯落的虎斑條紋紋理，其中淺藍條紋是藍色PVD塗層，深藍條紋則是織紋感的金屬製成，風格低調內斂，彰顯優雅氣質。

Carrera虎年限量表的藍色條紋表盤，搭配玫瑰金色調的三針簡約款式，展現「福虎生風」的氣魄，41mm精鋼表殼，表背鐫刻「ONE OF 300」字樣，限量300只。