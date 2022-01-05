高雄52歲李姓女子先前因機具操作不當，左手食指被機器捲入，造成遠端指頭嚴重撕裂傷，指節前三分之一只剩一層皮連接，甲床、骨頭、血管、神經都已經受損，經過小港醫院緊急安排顯微血管重建手術，不僅避免斷肢的命運，也保全手指的知覺與外觀。

高雄市立小港醫院整形外科醫師徐詣表示，小港醫院位處重工業區，鄰近工廠約1500家，發生職災的可能性極高，尤其手外傷到急診緊急就醫的民眾不在少數，李女受傷的遠端指節血管約莫0.5mm，屬於超級顯微外科範疇，該傷口大小無論再平整的血管，要做血管吻合都是相當困難的手術。

徐詣指出，李女的傷口是經過外力壓砸、拉扯所致，要完成血管重建的難度更高，幸虧他們在術中有發現一條細小動脈，手術時先清創把受損組織清除，再重新釘好切斷的指骨並修復甲床，隨後以顯微手術進行難度最高的血管及神經接合。

徐詣補充，手術接合是一項大挑戰，術後的觀察也是一大重點，這類型的斷指因為血管太小，通常只有一次接合的機會，保全食指最大功能是首要任務，李女因為手指遠端找不到靜脈接合讓動靜脈血循環，利用甲床放血，並給藥以避免手指腫脹壞死，經醫護人員悉心照顧後，手指才成功救回。

徐詣提醒，此次案例為不完全性的斷指，幸虧及時搶救才成功救回，若遇到完全性的斷指，尋獲斷肢部位時，應用浸泡過乾淨生理食鹽水的濕紗布或手帕包好，放在塑膠袋內，保持濕潤及清潔，最後再置於冰水中，盡速送醫搶救。