日本索尼集團4日宣布，將在今年春天成立負責純電動車（EV）事業的新公司，正式檢討量產EV。索尼在今年美國消費性電子展（CES）開幕前，公開休旅車型的新一代EV概念車。

日本朝日新聞報導，索尼（SONY）集團社長吉田憲一郎在美國拉斯維加斯舉行的CES記者會上，作上述表示。索尼新成立的公司名稱為SONY Mobility，總公司預定設在日本。

索尼在兩年前的CES上就公開展示一輛名為VISION-S的EV概念車，並持續進行研發；今年又在CES讓新一代概念車VISION-S 02亮相，車型屬運動型休旅車（SUV），配備自動駕駛等功能。

儘管索尼過去並無量產EV概念車的計畫，但為了能活用感應器技術及娛樂專業知識，索尼將檢討研發量產車。

日本放送協會（NHK）報導，索尼在今年CES正式開幕前公開最新EV概念車，並表明今年春天將成立新公司，來檢討正式投入EV市場。

吉田憲一郎在接受NHK採訪時說，希望善用索尼一直以來研發半導體的強項，最終目標是把人類移動空間打造成娛樂空間。