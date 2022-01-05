丹麥王牌球員艾瑞克森(Christian Eriksen)去年歐國盃對芬蘭比賽突然昏倒在地，一度瞪大雙眼失去意識，幸好現場醫療人員緊急進行CPR(心肺復甦術)搶救並送醫，後來情況良好也沒有再惡化。而最近他表示自己恢復良好，希望能復出為丹麥拚世界盃。

Christian Eriksen is aiming to play at the World Cup 🙏 pic.twitter.com/2eFyEphfvf — GOAL (@goal) January 4, 2022

去年6月歐國盃足賽13日B組丹麥與芬蘭之戰發生驚悚狀況，比賽進行到第42分鐘時，艾瑞克森突然於接應邊線球時倒地，所幸經急救後恢復意識，嚇壞了隊友和全世界的足球迷，之後他被送到哥本哈根的醫院，接受更進一步檢查。

如今經過7個多月休養，艾瑞克森本週宣告要在本月復出，他說：「我還想踢球！想要去卡達世界盃。參加卡達世界盃是我的夢想，無論會不會被選中，能回到球場就是我的夢想。」他認為自己心臟已無大礙，能夠繼續為國家隊效力。

但當時醫院為他安裝植入式心律去顫器(ICD)，後來因義甲規定，國際米蘭不得不與他解約，如今能否以健康且安全狀態回歸仍是未知數，但艾瑞克森信誓旦旦說：「球隊處於非常重要時刻，我想為他們效力，想證明心臟驟停不會再發生，證明我能再為國家效力。」

艾瑞克森今年29歲，司職中場位置，2008年就當選丹麥年度U17天才球員，2010年3月他代表丹麥初登場，成為2010年世界盃中最年輕參賽球員，在當年他也進入荷蘭阿賈克斯球隊效力到2013年，之後轉往英超熱刺到2020年，接著才投入國際米蘭，效力了43場比賽。