一輛大貨車車頭掛在山西「掛壁公路」懸崖邊，畫面驚悚。（翻攝極目新聞）

大貨車衝出山路懸掛峭壁邊救援隊數日施救將其拖回

實在太驚悚！大陸山西平順縣發生一起交通意外，一輛大貨車衝破「掛壁公路」的護欄，車頭卡在陡峭懸崖邊3天，畫面曝光，立刻在網路瘋傳。貨車司機表示自己是跟著導航走，豈料路越走越窄，當車頭衝出路面、掛在懸崖邊瞬間，他心中第一個念頭就是：「完蛋了」。

據大陸《極目新聞》報導，一名吳先生拍下驚悚影像，只見一輛白色貨車停在大陸山西平順縣境內的一處掛壁公路上，而貨車的車頭就懸掛在深達數千公尺的懸崖邊。吳先生表示1月1日早上8時許，就看到這輛貨車懸掛在那裡了。

吳先生表示，這輛車卡在這裡，上面的人下不來，下面的人上不去。為了將貨車從懸崖邊脫離，他的朋友開來越野車，配合3台鏟車，終於在1月3日下午4時將車頭拉回到路面。

而貨車司機則表示自己是跟著導航走的，剛開始路很寬，但到掛壁公路的時候就過不去了。他見狀想倒車，但剛好這路段是下坡路，加上後面車廂頂到岩壁，結果倒車不成反而往下溜，瞬間車頭就伸出了懸崖。

司機說，當車頭探出去的時候，「我閉上眼睛，心裡想完蛋了」，幸好等了一會兒，發現車子沒有繼續滑動，這才打開車門跳出來，同時也把副駕駛座上的同伴救了出來。

「掛壁公路」是在峭壁（懸崖和高峻大山）上開鑿而出的奇險公路，中國大陸的「掛壁公路」主要位於南太行山地區及晉東南。其中在山西平順境內有虹梯關掛壁公路和穽底掛壁公路。

參與救援的高平山鷹救援隊工作人員向記者表示，當時這輛車只剩後面兩個輪子在上面了，剩下整個（車身）都下去了，因貨車箱體與崖壁發生擦撞，後續可能需將箱體進行切割，再將貨車拖離現場。

平順交通運輸局工作人員則表示，該大貨車掛寧夏車牌，「這種大車本來不能走這個路，過不來，正常應該走幹線，它走了縣道，也在懷疑它是為了躲疫情卡點。」。