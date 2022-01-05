攝影機汽車座艙分析軟體供應商emotion3D和安森美（onsemi，美國納斯達克股票代號：ON），發佈用於駕乘監控系統（DOMS）的聯合參考設計。這獨特的設計將駕駛員和乘客監控結合在一個攝影機中，賦能多個安全功能和更進一步的用戶體驗。這使汽車OEM廠商能夠部署高性能、低成本的下一代座艙成像方案。

這新的DOMS方案基於emotion3D的CABIN EYE AI軟體堆疊和安森美獲獎的830萬像素影像感測器AR0820AT，不僅取代了單一任務的駕駛員監控黑白/紅外線攝影機，而且採用一個彩色／IR攝影機賦能實現安全和便利的多種用例。

emotion3D執行長Florian Seitner說：「憑藉安森美在影像感測器的專長和豐富的汽車經驗，我們能構建這創新的單攝影機方案，符合歐洲NCAP和2019年通用安全條例（GSR）。我們強大而通用的座艙分析軟體堆疊涵蓋廣泛的DOMS應用，將賦能Tier 1和OEM提升用戶駕駛體驗到新的水平，並為所有乘客提高安全性。我們的最終目標是?明實現願景零—在道路交通事故中沒有死亡或重傷。」

AR0820AT影像感測器的高動態範圍可以輕鬆處理具有挑戰性的照明條件，高靈敏度增強了在極微光條件下的性能，這非常適合座艙應用。高解析度攝影機還能利用更寬的視野對座艙內空間進行全面分析，讓Tier 1和OEM可以實施多種應用實例。

安森美汽車感知分部副總裁Chris Adams說：「我們很興奮與emotion3D這樣的技術顛覆者合作，利用我們同類最佳的AR0820AT賦能更多創新的座艙方案。下一代DOMS不僅幫助駕駛員在駕駛時保持警惕，還賦能實現乘客安全和便利的新用例。這DOMS方案讓所有乘客安心享受更安全的旅程。」