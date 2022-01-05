寶珀（Blancpain）為慶祝壬寅虎年推出一款全新中華年曆腕表，以鉑金打造，白色大明火琺瑯表盤顯示農曆與陽曆日期，除了12點鐘方向的瑞虎圖騰，最大的亮點則位於表背，透過透明藍寶石水晶可見到擺鉈上鐫刻了中國生肖虎，搭載3638型自動上鍊機芯。

為了突顯生肖表濃濃的中華文化風情，寶珀特別研發這款中華年曆複雜功能，將中國傳統曆法融入其中，表盤上的小時、分鐘和陽曆與十二時辰、星期、閏月、十二生肖、五行和十天干等，皆以中國傳統曆法標示，而月相也與中國農曆相輔相成。