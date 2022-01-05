《虎年表7》雅典虎年表 瑞虎英姿好帥氣 14:042022/01/05 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雅典表（Ulysse Nardin）為迎接虎年，推出一款鎏金系列瑞虎生肖表（Ulysse Nardin提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雅典表（Ulysse Nardin）為迎接虎年，推出一款鎏金系列瑞虎生肖表，呈現瑞虎下山之英姿，氣勢威猛，表盤以金雕技法描繪了祥虎奔馳松枝明月間的壯闊場景，並以內填琺瑯描繪祥虎身上白色與黑色的斑紋，背景則以琺瑯勾勒懸於空中的一輪明月、點點星光與山丘稜線等，工藝大師透過一次次琺瑯彩繪和燒製，捕捉祥虎的自然神韻與形態。 鎏金系列瑞虎生肖表搭載UN-815自製機芯，機芯通過瑞士天文台認證，動力儲存為42小時。 金虎年生肖套幣 開賣 全台最美山林燈節空山祭 登場 #瑞虎 #琺瑯 #描繪 #祥虎 #英姿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Gucci時尚叢林迎虎年 04:102022/01/05 時尚消費 12生肖虎年生財秘訣公開 4屬相宜謹慎防破財 11:072022/01/04 運勢 51歲鍾麗緹虎背熊腰？她穿透視泳裝衝浪 真實身材全都露 20:302022/01/04 娛樂 臺銀虎年紀念金銀幣 開賣 04:102022/01/04 全球財經 《金融》壬寅虎年生肖紀念套幣 即起線上預購 11:252022/01/04 財經 福虎迎新春 亞太電信霸氣撒紅包 30萬禮券大方送 06:322022/01/05 財經 貢寮行政大樓啟用 舊瑞芳圖書館改建公園 04:102022/01/05 地方新聞 金虎報到 生肖紀念套幣1月4日開賣 10:382022/01/04 生活 林瑞陽26億遭凍結前妻避談 長子林禹發文暗示「較重視這事」 08:542022/01/05 娛樂 多元主題×多重資產 全台獨特 04:102022/01/05 投資理財 送這最有面子！2022春節送禮 網路聲量榜首原來是…. 10:002022/01/05 生活 生活熱門新聞 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 直播》桃機疫情擴大 5人確診！陳時中最新說明 - 生活 日本認證台灣恐爆規模8強震 專家憂「相當不尋常」 - 生活 Omicron若攻破社區「3類人要擔心」 醫：未來6周是關鍵 - 生活 遇Omicron「幾乎沒盔甲」 前台大醫：AZ疫苗打兩劑的人要小心 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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