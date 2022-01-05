雅典表（Ulysse Nardin）為迎接虎年，推出一款鎏金系列瑞虎生肖表，呈現瑞虎下山之英姿，氣勢威猛，表盤以金雕技法描繪了祥虎奔馳松枝明月間的壯闊場景，並以內填琺瑯描繪祥虎身上白色與黑色的斑紋，背景則以琺瑯勾勒懸於空中的一輪明月、點點星光與山丘稜線等，工藝大師透過一次次琺瑯彩繪和燒製，捕捉祥虎的自然神韻與形態。

鎏金系列瑞虎生肖表搭載UN-815自製機芯，機芯通過瑞士天文台認證，動力儲存為42小時。