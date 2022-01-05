警方在莊男大樹一間透天厝內查獲安非他命原料、成品與煉毒工具。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

刑事警察局南部打擊犯罪中心破獲高雄大樹區一處製毒集團，嫌犯收購感冒藥煉毒，透過管道向製毒師傅習得以純水及黃金比例秘方的無臭味安毒製造技術，到偏避的民宅內將製毒原料麻黃鹼提煉成安非他命，還養兇犬警戒。

警方調查，33歲的莊姓男子高職輟學，平時住在女友處所，過去就曾因從事詐欺機房被警查獲，為了牟取不法暴利，他又透過管道向著名製毒師傅習得以純水及黃金比例秘方的「無臭味」安毒製造技術，成功掩人耳目在民宅內煉毒。

莊男一年前租下大樹區一間偏僻民宅，利用蔡姓共犯所提供的製毒器具、原料，還請人收購大批感冒藥，選在深夜時段將製毒原料麻黃鹼提煉成安非他命，更在門外養兇犬警戒，規避查緝。

警方歷經長達一年之調查蒐證，於11月中旬持搜索票，上門攻堅逮人，順利逮到正在屋內煉毒的莊男。莊嫌看準毒品市場缺貨，趁價格高漲之際，伺機販售牟利，警方於現場查扣3包毒品安非他命成品、反應爐、冷凍櫃、脫水機、氫氣鋼瓶、電動攪拌器、抽氣馬達等製毒器具1批，粗估這些毒品可牟取上千萬元暴利。

所幸毒品製成後即時破獲，有效杜絕該批毒品流入市面。全案警詢後，莊男、蔡男被依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，最後莊男聲押獲准，蔡男則諭令10萬交保。

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