日本塩野義製藥公司今天宣布，有關正在研發中的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，由於難以確保足夠臨床試驗受試者，已趕不及在2021年底前提出核准申請。

塩野義製藥從2021年9月開始進入COVID-19口服藥物最後階段臨床試驗，在日本境內以約2100人作為對象確認藥物的有效性與安全性。

不過，塩野義製藥社長手代木功日前在記者會上表示，受到日本境內染疫人數大幅減少影響，有可能愈來愈難以確保接受臨床試驗的受試者。

日本讀賣新聞報導，塩野義製藥原本以2021年12月底提出製造販售核准申請為目標，但受到日本境內從2021年秋天以來新增病例減少，導致確認口服藥有效性的臨床試驗期程出現延誤。

塩野義製藥表示，將盡可能及早提出核准申請，希望能在2022年3月底前提供100萬人分的口服藥。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110105