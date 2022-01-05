陳月蘭阿嬤（中）看到大家來訪十分開心，更感謝基金會的幫助。（張亦惠攝）

陳月蘭阿嬤的住家牆面破損嚴重，卻因經濟條件不佳遲遲無法修繕。（張亦惠攝）

南華大學學生志工幫大林鎮弱勢阿公按摩，大林鎮長簡志偉（左）也到場關心。（張亦惠攝）

蔡衍明愛心基金會致贈紅包給需要幫助的吳姓阿公。（張亦惠攝）

農曆春節將至，蔡衍明愛心基金會每年3節都會致贈5000元紅包及禮品給需要的家庭，今天基金會跟南華大學學生志工送暖到溪口鄉及大林鎮共3戶弱勢人家，長輩們看到學生來訪都十分開心，南華大學志工也親切跟長輩們聊天、幫他們按摩，氣氛溫馨。

住在溪口鄉游西村的陳月蘭目前與兒子兩人同住，陳月蘭雖已年過7旬但仍每天出外打工維持家計，住的房子兩側已經毀損破洞，僅能以塑膠布遮擋，每逢下雨屋內漏水是家常便飯，但卻因經濟狀況不允許，多年來始終沒辦法修繕。陳月蘭看到學生來訪十分開心，親切與大家話家常，更感謝基金會的幫助。

南華大學學生吳筱築說，高中參加過類似活動，這次看到阿嬤住的房子破損卻無法修補，希望有機會幫他們整理生活起居，號召更多資源幫他們改善房子，讓阿嬤能好好睡一覺。學生蔡建安也指出，藉由基金會的下鄉送暖活動看到社會上可以多關注需要幫助的人，若可以的話大家都能盡自己的一份力幫助他們。

溪口鄉長孫維聰說，感謝蔡衍明愛心基金會及南華大學持續不間斷對鄉內弱勢關懷，藉由這樣的活動，愛心人士的善行義舉讓更多人知道，拋磚引玉，更重要的是幫助到鄉內弱勢，讓他們可以過個好年。

南華大學副校長林辰璋指出，感謝基金會6年來提供800萬的經費讓南華大學有機會進到社區關懷弱勢，看到現場情況都很感激有像蔡衍明這麼熱心的企業家關心弱勢，學生們到現場了解、付出後更能感恩惜福，相信這樣的實踐對學生未來的學習成長很有幫助。