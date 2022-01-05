全球資料基礎架構領導廠商Western Digital為不斷擴大的創作者社群，推出全新WD Blue SN570 NVMe SSD；創作者無論要升級現有PC，或優化自組電腦，都是最佳解決方案。

聯合國教科文組織近期指出，全球有超過5000萬人自認正在從事文創產業相關工作。在科技驅動的世界中，「創作者」的定義不斷地改變；這個職稱已不單指平面設計師及攝影師，更包括內容創作者、UI／UX設計師、藝術家和插畫家、企業家和自由工作者、工程師、建築師及研究生等職務。

處理大量專案資料時，創作者可透過快速可靠的儲存解決方案，大幅改善工作流程，使其能安心並更專注於創作。面對大量的工作負載量需求，當今的創作專業人士需要能夠激發創意的科技，且不必擔心遺失優秀作品、遭遇專案瓶頸或緩慢的儲存速度。

Western Digital快閃記憶體業務部門客戶及企業SSD副總裁Eric Spanneut表示：「複雜的工作負載量需要高效能及可靠性，而合適的儲存解決方案有助於簡化工作流程並提高生產力。全新WD Blue SN570 NVMe SSD專為創作者量身打造，可提供高速、資料保護和耐用性，協助創作者實現心之所向。」

為了讓創作者持續保有靈感，購買WD Blue SN570 NVMe SSD即可享有為期一個月的Adobe Creative Cloud會員資格，可使用世界上最佳的創意應用程式和服務如Adobe Photoshop、Illustrator、Lightroom、Premiere Pro和InDesign。

Adobe全球策略合作夥伴副總裁Marc Leibowitz表示：「無論在家中或是戶外，越來越多人們使用多元裝置進行創作。透過與Western Digital合作，我們將提供創作者所需工具，無論靈感何時或何處湧現，都能夠發揮最高水準。」