如果要想對專案進行完整的分析以實現快速開發，嵌入式工程師就需要有易於使用且功能強大的模擬硬體。Microchip Technology Inc.宣布推出下一代全線上模擬器、除錯和程式燒錄開發工具MPLAB ICE 4，新工具適用於公司旗下的PIC和AVR微控制器、dsPIC數位訊號控制器（DSCs），以及SAM微控制器和微處理器（MPUs）。

MPLAB ICE 4線上模擬器是Microchip速度最快、功能最豐富的模擬和程式燒錄工具，用於其MCU和MPU。新工具依託MPLAB X整合式開發環境（IDE）強大、易用的圖形使用者介面進行除錯和程式燒錄。MPLAB ICE 4線上模擬器提供了靈活的開發體驗，包括用於編寫高能效程式的先進除錯功能，以及具備減少除錯時間所需的各種功能。

Microchip開發系統業務部高級總監Rodger Richey表示：「工程師們可以利用這款集所有功能於一體的強大系統拓展開發能力，通過增強的硬體和無線連接選項提供新的可能性和應用。加上先進的電源監控功能，嵌入式設計工程師可以同時優化硬體和軟體，實現全面的高能效設計。」

MPLAB ICE 4線上模擬器系統使用SuperSpeed USB 3.0或高速USB 2.0進行連接，並可選擇使用乙太網或Wi-Fi無線連接，以提高靈活性和易用性。

該系統提供乙太網或Wi-Fi連接，實現無縫無線程式燒錄和除錯。乙太網連接為遠距離監測的應用提供遠端除錯。此外，Wi-Fi連接非常有利於提供與環境條件的隔離，如高壓馬達控制應用或沒有接地回路的浮動系統。