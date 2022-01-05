沃爾瑪（Walmart）5日（周三）宣布大舉擴增「InHome」雜貨外送業務，預計今年底以前服務家庭範圍由600萬戶增至3000萬戶，涵蓋洛杉磯、芝加哥等大城市。

此外，這家零售巨擘並表示擬招募逾3000名配送司機，打造全電動送貨車的車隊。目前配送司機僅約100人。

InHome服務允許沃爾瑪送貨員佩戴專有相機，即便客戶不在家，也可透過應用程式的智慧進門技術進入客戶家中，將商品放置在冰箱裡或收取退貨。