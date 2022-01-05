沃爾瑪擴大InHome外送服務 增聘3000名司機 14:162022/01/05 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沃爾瑪（Walmart）5日（周三）宣布大舉擴增「InHome」雜貨外送業務，預計今年底以前服務家庭範圍由600萬戶增至3000萬戶，涵蓋洛杉磯、芝加哥等大城市。 此外，這家零售巨擘並表示擬招募逾3000名配送司機，打造全電動送貨車的車隊。目前配送司機僅約100人。 InHome服務允許沃爾瑪送貨員佩戴專有相機，即便客戶不在家，也可透過應用程式的智慧進門技術進入客戶家中，將商品放置在冰箱裡或收取退貨。 桃機群聚釀5人確診 前台大醫曝2大感染途徑 上車戴罩掃碼 大陸拼車模式可借鏡 #沃爾瑪 #InHome #司機 #配送 #外送服務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫計程車司機染Omicron 陳時中：病毒量持續增加 14:182022/01/05 生活 本土＋4 境外＋30 內外夾擊 疫情再現危機 04:102022/01/05 焦點要聞 小黃司機染疫 醫曝搭Uber、計程車這習慣動作最危險 18:522022/01/04 生活 沃爾瑪下架新疆產品 大陸民眾喊拒買 04:102021/12/26 產業財經 桃機爆4人確診 陳時中曝可能感染途徑 14:332022/01/04 生活 Omicron攻陷桃機 1染魔王株 3人待採 Ct值全曝光 14:152022/01/04 生活 公司團購竟挖出好市多「秘密服務」 網一看全跪了 22:332022/01/02 搜奇 卡車撞死4人司機遭判110年 500萬人求情減至10年 18:552022/01/02 國際 怎知男人偷去酒店？老司機曝「3魔鬼細節」秒抓包 19:502021/12/30 生活 疫情攪局 沃爾瑪上月暫時關閉美國近60家門市 13:292022/01/04 財經 建錩無錫配送中心 啟用 04:102021/12/28 證券．權證 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 快評》陽明海賺千億 淪落拿員工餐說嘴？證實資深船長這句話 - 要聞 解盲成功！國產新冠藥康復率100％ 國鼎：向美申請EUA - 財經 2千元尾牙獎品送啥最好？網推爆這款：其他都是垃圾 - 財經 長榮大股東1動作嚇壞他！老手看細節驚喊：股利要噴了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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