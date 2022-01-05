HP旗下電競周邊產品品牌HyperX在CES 2022上宣布，為其獲獎無數的電競周邊陣容增添全新成員。為滿足消費者對於無線產品的需求，HyperX此次亮相新品包括具有300小時驚人電池續航力的HyperX Cloud Alpha無線電競耳機、品牌首支HyperX Clutch無線遊戲搖桿和Pulsefire Haste無線電競滑鼠。

除了無線周邊配備，HyperX也推出了配有HyperX自家紅軸與青綠軸的Alloy Origins 65機械式電競鍵盤、復刻白粉配色Cloud II電競耳機以及帶有DTS Headphone:X空間音效的Cloud Core電競耳機。

HyperX全球副總裁Kevin Hague表示：「CES為2022年的消費者科技定下了基調，也是HyperX分享最新創新成果並展示我們產品線持續推陳出新的絕佳時機。作為專業遊戲周邊領導品牌，HyperX秉持We’re All Gamers的精神，致力於為遊戲社群和電競人士提升遊戲體驗，無論是長時間遊戲、專業電競賽事或是與朋友休閒遊戲，HyperX都為玩家提供了絕佳品質的產品。」