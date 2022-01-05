張嫌某著名財神廟，求來聚寶招財盆器，想靠販毒發大財。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方查扣混合型之毒咖啡包及3級毒品愷他命1批。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市刑大於去年查緝一宗毒品案，循線破獲張姓主嫌的販毒集團，並調查張嫌透過運毒小蜜蜂出面交易毒品，不固定人且都化名出面交貨，以躲避警方查緝，警方喬裝買家抓了3名運毒小蜜蜂，循線逮捕張嫌，發現張的住處供奉五鬼運財咒，想賣毒發財，被捕的小蜜蜂遭切割用完就丟，宛如「免洗筷」，檢方依毒品罪起訴張等涉案4人。

警方指出，該集團運毒小蜜蜂21歲蔡姓男子、20歲蔡姓男子、23歲陳姓男子，均無業，在網路上看見招募外送員的工作，應徵後誤入販毒集團陷阱，幫人運毒，如遭警方查獲落網，張嫌立即另尋他人替補空缺，「買賣生意」做很大，張嫌從不留下真實身分，對於這些小蜜蜂的態度都像是「免洗筷」般用完即丟，毫無感情。

警方調查，張嫌除招攬小蜜蜂從事販毒以外，還邀集友人「開趴試車」，確認毒品品質，警方在張嫌住處除查扣到販毒用電子磅秤、點鈔機、工作機以外，警方發現張嫌特別去某著名財神廟，求來聚寶招財盆器，盆底還貼有五鬼運財符咒，寫著「生意興隆、鴻圖大展」、「鬼押橫財 天財 地財」等字眼。

警方指出，張嫌以為跟運毒小蜜蜂切割、過河拆橋，不會被警方查到，妄想靠賣毒生意「發大財」，但法網恢恢、疏而不漏，警方終斷張嫌「毒品發財夢」。警方歷經半年蒐證偵查，破獲張嫌住處、查緝到案。查扣毒品總量共計109包混合型之毒咖啡包（總毛重694.9公克）、3包第3級毒品愷他命（總毛重32.3公克），檢方以販售第3級毒品罪嫌起訴張嫌等4人在案。

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