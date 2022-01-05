苗栗縣銅鑼鄉客家文化館內展出「惜！阿姆話！」繪本特展。（謝明俊攝）

苗栗縣銅鑼鄉客家文化館內展出「惜！阿姆話！」繪本特展。（謝明俊攝）

苗栗縣銅鑼鄉客家文化館內展出「惜！阿姆話！」特展，其中包括〈恁久好無？安娜！〉繪本。（謝明俊攝）

苗栗縣銅鑼鄉客家文化館為承客委會推動「還我母語運動」，特別在館內文化藝廊展出「惜！阿姆話！」特展，透過多本充滿童趣的繪本故事，讓大小朋友們更能了解客語之美和了解母語的重要性，參觀民眾還可自製影片上傳，有機會獲得小禮品一分。

今年12月28日為「還我母語運動」33周年紀念日，語言為重要文化資產，客委會客家文化發展中心持續推動客語的保存與推廣，台灣客家文化館以「母語傳承」為主題，運用充滿童趣的繪本故事，推出適合親子前來觀賞的「惜，阿姆話」特展，希望以可愛有趣的方式，邀請大小朋友一同來探索客語之美和了解母語的重要性。

客家文化發展中心主任何金樑表示，這次展覽以重視母語傳承為主軸，運用客委會客家文化發展中心近年所出版的〈恁久好無？安娜！〉繪本，透過繪本中祖孫親切可愛的對話，傳達「語言是文化學習、交流的鑰匙」，並以遊戲、多媒體動畫和音樂等沉浸式體驗的展示方法，讓觀眾了解客語的美和重視母語傳承的重要，期待能讓大小朋友可以在家說母語，營造說母語的友善環境，並從學習母語中了解自身的文化。

此外，這次展出的另外多本繪本，由民俗、信仰、產業、工藝到環境保育等不同面向的客家主題，歡迎所有朋友了解客家的多樣面貌，並有客語小學堂能讓大家接近嘗試客語，並於趣味中了解母語的優美。

這項展覽從即日起展出至今年元月17日止，民眾可於展場中「客語小學堂」找尋客語翻翻牌，錄製講客語影片，上傳到台灣客家文化館的FB，每日前30名完成任務的觀展民眾，就有機會獲得特展限量小禮物1份。